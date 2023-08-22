«القاهرة الإخبارية»: 11 قتيلا في انفجار منجم فحم بالصين

أدّى انفجار في منجم للفحم بإقليم شنشي في شمال الصين، إلى مقتل 11 شخصًا، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «فرانس برس».

وقالت هيئة البث الرسمية «سي سي تي في»، نقلًا عن مكتب إدارة الطوارئ في الإقليم، إن الانفجار وقع الساعة 8:26 مساء الاثنين، في منجم شينجتاىوكان للفحم، قرب من مدينة يانان.

وأشارت إلى أنّ نحو 90 شخصًا كانوا موجودين في المنجم أثناء الانفجار، تسعة منهم لقوا مصرعهم بعد أن حوصروا في الداخل.

وقالت إن اثنين آخرين تمكّنا من الوصول إلى السطح، فيما كانوا مصابين بجروح خطيرة وتوفيا بعد فشل جهود الإنعاش.

وأضافت أن 11 شخصًا آخرين أُصيبوا بجروح طفيفة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مُشيرةً إلى أنّ وضعهم مستقر.. ولفتت أنّه يجري التحقيق في سبب الحادث حاليًا.