عضو تنسيقية شباب الأحزاب: النقابات لها دور كبير في تحقيق الاستقرار للعاملين

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النقابات القوية المهتمة بالمهنة لها دور هام في تحقيق الاستقرار بشكل عام، بالإضافة إلى دورها في التفاوض والوصول لحلول لصالح أعضائها.

عضو تنسيقية شباب الأحزاب يشيد بمواقف الرئيس السيسي

ووجه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على استجابته للقوى السياسية، ولجنة العفو الرئاسي، لتوفير الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني، وذلك بعد قرار الرئيس السيسي الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك باستخدام صلاحياته الدستورية، الأمر الذي لاقى ترحاب كبير من مختلف القوى السياسية، والجهات المعنية بملف المحبوسين.