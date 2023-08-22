«معلومات الوزراء» يكشف أعراض متحور كورونا الجديد «EG5».. هل يشكل خطرا؟  

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن متحور كورونا ظهر من سلالة أوميكرون الذي أطلق عليه «إي جي 5» في عدة دول حول العالم بسبب سرعة انتشاره، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أدرجته إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليًّا، والتي تجرى مراقبتها في 19 يوليو الماضي، ورغم ذلك فإنه لا يمثل تهديدًا خطيرًا وليس متحورًا قويًّا، ويمكن الوقاية منه باتباع إجراءات الوقاية التقليدية.

أعراض متحور « كورونا الجديد EG5»

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على مركز التواصل الإجتماعي « فيس بوك» أن متحور « كورونا الجديد EG5» تتمثل أعراضه فيما يلي:

- الحمى والتهاب الحلق.

- التعب والسعال.

- سيلان الأنف والسعال.

- انخفاض نسبة الأكسجين في حالة الإصابة الشديدة.

- آلام الجسم والعضلات.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديدEG5

- الحفاظ على تطعيمات كورونا.

- ارتداء الكمامة.

خطورة متحور كورونا الجديدEG5

- لايوجد دليل على أنه أكثر خطورة من المتحورات الآخرى.

- لوحظت سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم.

- جرى رصده في 51 دولة حتى الآن مثل الصين وأمريكا وبريطانيا وفرنسا.