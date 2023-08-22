عاجل.. الصحة تعلن إصابة حالتين بمتحور كورونا الجديد EG-5.2

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة حالتين بمتحور كورونا الجديد EG-5.2، وأوضحت أن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون EG-5.2 والأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهم «خفيفة» ويتماثلون للشفاء.

إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

ويطبق قطاع الطب الوقائي، بوزارة الصحة والسكان نظاما دقيقا لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى الجمهورية بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض، ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني.

وأضافت أن ذلك يجرى تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، إذ الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، وأخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة وعمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوط لجميع العينات.

وتطبق الوزارة برامج ترصد المواقع المختارة في عدة مستشفيات موزعة جغرافيا على مصر، منها ترصد الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا في العيادات الخارجية وتطبيقه في 12 منشأة طبية، وترصد الأمراض التنفسية الحادة للمرضى المحجوزين في الأقسام الداخلية في 17 منشأة طبية، إذ يجرى أخذ عينات مسحات حلق وأنف، وعمل فحص للأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بصفة دورية.

التوصيات الطبية مازالت هي التطعيم بالجرعات المعززة

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن أعراض الإصابة بتمحور EG-5.2 هي أعراض بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية، وأن التوصيات الطبية مازالت هي التطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرا بالمرض مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، والتطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وللمصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاختلاط بغير المصابين، والتغذية الجيدة، علما بأنه يجرى دوريا متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي.