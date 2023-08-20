المنشآت السياحية: بعض المطاعم تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة متحور كورونا

أكد علي كامل منصور، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه في ظل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، فإن العديد من المطاعم السياحية بدأت في تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية البسيطة كارتداء العاملين للكمامة والتعامل السريع مع أي عامل يعاني من دور برد أو ارتفاع بدرجة الحرارة، موضحا أن كل العاملين بقطاع المطاعم والمنشآت السياحية قد حصلوا على جميع جرعات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا.

زيادة في نسب إقبال الرواد على المطاعم السياحية الموجودة بشرم الشيخ والغردقة

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب الإقبال على المطاعم السياحية بالقاهرة والساحل الشمالى بدأت حاليا في التراجع نسبيا، وذلك بسبب عودة سياح الدول العربية إلى أوطانهم استعدادا لبدء الموسم الدراسي، لافتا إلى أنه بالتزامن مع التراجع النسبي في نسب إقبال الرواد على مطاعم القاهرة الكبرى والعلمين فإن هناك زيادة في نسب إشغال مطاعم كل من شرم الشيخ والغردقة.

مطاعم الأقصر وأسوان خلال الصيف

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية بالدلتا ومدن القناة، إلى أنه بداية من شهر أكتوبر المقبل سترتفع نسب الإقبال على المطاعم السياحية الموجودة بمدن الصعيد ولا سيما بالأقصر وأسوان، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في نسب الحجوزات الحالية والمستقبلية على زيارة تلك المدن خلال فصل الشتاء المقبل.