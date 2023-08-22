«الداخلية» تكشف ملابسات استغاثة سيدة لتعدي شخص على شقيقها بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر «فيسبوك»، يتضمن استغاثة سيدة من تعرض شقيقها وأحد أصدقائه للتعدي من قبل شخص بالقاهرة.

التعدي على عامل وصديقه

وتضمن الفيديو استغاثة سيدة من قيام عامل في صالون رجالي بالتعدي على شقيقها وأحد أصدقائه وإحداث إصابتهما بجروح قطعية متفرقة، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول «شخصان مصابان بجروح قطعية، مقيمان بدائرة القسم»، وطرف ثان «عامل مقيم بمحافظة الغربية»، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لاعتراض الطرف الأول على قيام إدارة الصالون بتصوير أحد زملائه دون إذن منه، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني عليهما بالضرب باستخدام آلة حادة وإحداث إصابتهما المشار إليها.

ضبط المتهم في الواقعة

وأمكن ضبط المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.