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الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة سيدة عبر «فيس بوك» بتغيب ابنها بالدقهلية

كتب:

محمد بركات
12:53 ص | الأحد 30 أبريل 2023
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً استغاثة بشأن تغيب أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية.

بلاغ بالواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 أبريل الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية في الدقهلية من إحدى السيدات بتغيب والدها عن المنزل وأضافت أنه يعاني من مرض "ألزهايمر" ولم تتهم أو تشتبه في غيابه جنائياً وبتاريخ 19 من الشهر الجاري حضرت المبلغة وبرفقتها والدها المتغيب وقررت أنه كان متواجدا خلال فترة غيابه بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات