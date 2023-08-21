رئيس جمعية منظار عنق الرحم: القاهرة آخر محطات رحلة الـ«1000 كيلو» لدعم صحة المرأة

كشف الدكتور محمد إبراهيم العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، عن جدول فعاليات حملة الـ«1000 كيلو» بالمحافظات المستهدفة؛ إذ تكون البداية من محافظة الإسكندرية يومي 15 و16 سبتمبر، وبني سويف يومي 6 و7 أكتوبر، والمنيا يومي 20 و21 من نفس الشهر، وأسيوط يومي 3 و4 نوفمبر، وسوهاج يومي 17 و18 من نفس الشهر، وقنا يومي 1 و2 ديسمبر، والأقصر 15 و16 ديسمبر، وأسوان 22 و23 ديسمبر، وأخيرًا القاهرة يومي 5 و6 يناير.

وأشار رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، خلال مؤتمر صحفي لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، إلى أنه عند الوصول لمحافظة القاهرة سيتم عمل التوعية والجلسات بالمنتدى العربي لصحة المرأة في دورته الثالثة.

عقد مؤتمر لجميع الكوادر الطبية

وأضاف أنه سيتم من خلاله الإعلان عن نتائج الحملة، وكذلك عقد مؤتمر طبي لجميع الكوادر الطبية التي عملت بالوحدات للتدريب ورفع الكفاءة الطبية من خلال مؤتمر «فيمي هيلث الطبي» في دورته الثانية بقلعة صلاح الدين الأيوبي.