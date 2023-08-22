«نوفافاكس» تعلن نجاح لقاح محدث في مواجهة متحور كورونا الجديد «EG.5»

أعلنت شركة «نوفافاكس» الأمريكية، أن لقاحها المحدث لفيروس كورونا القائم على البروتين ولّد استجابة مناعية ضد سلالة «إيريس» المعروفة بـ«EG.5»، وذلك في الدراسات قبل السريرية.

وبحسب وكالة «رويترز» فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا وحالات العلاج في المستشفيات زادت في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، التي نٌسبت لمتحور كورونا الجديد «EG.5 » وهو إحدى سلالات متحور أوميكرون الذي ظهر في نوفمبر 2021.

وأكدت الشركة أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا كان فعالاً ضد متغيرات XBB الفرعية، بما في ذلك EG.5.1 وXBB.1.16.6، وذلك في دراسات صغيرة أجريت على الرئيسيات الحيوانية وغير البشرية، وأوضحت أنها تعمل مع الهيئات التنظيمية العالمية لضمان توفر لقاحها المحدث في موسم الخريف.

«الصحة العالمية» تعلن نهاية كورنا كحالة طوارئ

وكان مديرعام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، قد أعلن قبل 3 أشهر، نهاية كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تتعقب حاليًا العديد من المتغيرات بما في ذلك متغير EG.5.