الصحة العالمية تدرج «BA.2.86» كمتحور «تحت المراقبة».. ماذا يعني ذلك؟

تتوالى أخبار المتحورات الجديدة لفيروس كورونا مثل (Pirola BA.2.86)، و«إيريس»، المعروف باسم (EG.5)، وسط حالة من الترقب من منظمة الصحة العالمية وقلق من المواطنين حول العالم.

وسجلت 4 دول في 3 قارات مختلفة، حتى الآن، ظهور متحور (BA.2.86)، الذي يتضمن عدداً كبيراً من الطفرات، وهي الدنمارك وإسرائيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب منظمة الصحة العالمية.

3 تصنيفات لمتحورات الفيروسات لتحديد خطورتها

وأشارت الشبكة التلفزيونية (ABC) الاسترالية، إلى وجود ثلاثة أنوع لتصنيف المتحورات الجديدة لكورونا، وهي متحور تحت المراقبة (VUM)، والذي صنف به المتحور الجديد (BA.2.86)، ومتحور تحت الاهتمام (VOI)، ومتحور مثير للقلق (VOC)، ويتم الآن مراجعة الفيروس الجديد بعد تصنيفه بأنه «تحت المراقبة»، للتعرف على وبائيات السلالة عالمياً، بدعوة من منظمة الصحة العالمية، لتتبع خصائصها وانتشارها.

7 متحورات تحت المراقبة و3 تحت الاهتمام

وتتعقب منظمة الصحة العالمية حالياً 7 متحورات تحت المراقبة، وهي (BA.2.75 - Pirola BA.2.86 - CH.1.1 - XBB - XBB.1.9.1 - XBB.1.9.2 - XBB.2.3)، بحسب شبكة التلفزيون الأسترالية، مشيرة إلى أن المنظمة تتعقب 3 متحورات أخرى جرى تصنيفها على أنها تحت الاهتمام، وهي (XBB.1.5 - XBB.1.16 - EG.5).