«الصحة العالمية» لـ«الوطن»: تقييم تأثير المتغيرات على لقاحات كورونا للإبلاغ عنها

كشفت منظمة الصحة العالمية أن هناك الآلاف من متحورات فيروس كورونا المستجد، ما تسبب فى حالة ارتباك بالنسبة لعدد من الخبراء بالمنظمة العالمية، لا سيما عقب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، أطلقت عليها اسم (EG.5)، وأكدت المنظمة أن هذه السلالة الجديدة ليست من متحورات «كوفيد-19»، وإنما متحور من نوع «سارس- كوفيد- 2».

«هاريس دى»: عزل الأشخاص المصابين وإجراء الفحوصات عقب الإصابة بحد أقصى 12 أسبوعاً

وأضافت مارجريت هاريس دى، مسئولة الإعلام فى منظمة الصحة العالمية، لـ«الوطن»، أن السلالة (EG.5) تم الإبلاغ عنها لأول مرة فى 17 فبراير 2023، وتم تحديده باعتباره متغيراً خاضعاً للمراقبة (VUM) فى 19 يوليو 2023، ولأنه بدأ ينتشر بشكل أكثر فاعلية، فقد حددت منظمة الصحة العالمية الآن متحور الفيروس (EG.5)، وأنسابها الفرعية كمتغير من الفائدة (VOI).

وأضافت «هاريس دى» أن هناك مجموعة من التوصيات للتعامل مع هذا الفيروس، وقالت مسئولة الإعلام فى المنظمة: «تواصل منظمة الصحة العالمية وفريقها الاستشارى التقنى المعنىّ بتطور SARS-CoV-2) TAG-VE) التوصية بأن تعطى الدول الأعضاء الأولوية لإجراءات محددة لتحسين معالجة أوجه عدم اليقين المتعلقة بهروب الأجسام المضادة، وشدة «EG.5»، موضحة أن الجداول الزمنية المقترحة هى مجرد تقديرات، وستختلف من بلد إلى آخر، بناءً على القدرات الوطنية.

كما أكدت أهمية إجراء الفحوصات المعادلة باستخدام الأمصال البشرية، وعزل الأشخاص المصابين وإجراء الفحوصات عقب الإصابة بحد أقصى 12 أسبوعاً، واختتمت التعليق قائلة: «تواصل منظمة الصحة العالمية وفريقها الاستشارى الفنى المعنىّ بتكوين لقاح (COVID-19) ،(TAG-CO-VAC) لتقييم تأثير المتغيرات بانتظام على أداء لقاحات COVID-19 لإبلاغ القرارات بشأن تحديثات تكوين اللقاح».

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن التأثير المحتمل لطفرات المتحوّرة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة، وحتى 13 أغسطس 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من 769 مليوناً، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من 6.9 مليون فى كل أنحاء العالم.

من جهتها، أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «سى دى سى» على منصة «إكس» إلى أنها تراقب المتحوّرة من كثب.

وجرى تحديد هذا المتحور لأول مرة فى الصين فى فبراير الماضى، إلا أن اكتشافه لأول مرة فى الولايات المتحدة الأمريكية كان فى أبريل 2023، يعد سلالة من متحور «أوميكرون البديل» المعروف باسم (XBB.1.9.2)، لكنه يمتاز بطفرة ملحوظة تساعده على الهروب من الأجسام المضادة التى طورها الجهاز المناعى استجابة للمتحورات واللقاحات السابقة.

ويعتبر EG.5 سليل XBB، حالياً المتحور المهيمن فى الولايات المتحدة، ويتسبّب بنحو 20٪ من جميع حالات «كوفيد-19» المسجلة حديثاً فى البلد. نما المتحوّر التالى الأكثر شيوعاً، FL.1.5.1، بسرعة ويسبب الآن حوالى 13٪ من جميع الحالات الجديدة، وفقاً لمتتبّع المتحور لدى مراكز مكافحة الأمراض.

وأصبحت هذه السلالة الجديدة مهيمنة فى أنحاء العالم، وسبباً رئيسياً للارتفاع الكبير فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى 19 يوليو الماضى، أضافت منظمة الصحة العالمية متحور «EG.5» إلى قائمتها للسلالات المتداولة حالياً الخاضعة لمراقبتها، وطبقاً لبيانات المنظمة، فإن اللقاحات التى ثبتت فاعليتها فى الحماية من سلالة «أوميكرون»، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعى الجديد.

ويمكن اتباع بعض الإرشادات اللازمة للوقاية من متحور كورونا EG.5، ومنها الحرص على ارتداء الكمامة، وخصوصاً فى الأماكن المزدحمة، والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون بشكل مستمر، بالإضافة إلى الاستعانة بالكحول عند الوجود خارج المنزل أو فى العمل، والحذر من ارتداء الكمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.

والحرص على عدم لمس الوجه، سواء الأنف أو الفم أو العين، ويداك متسختان، والحرص على تحقيق التباعد الاجتماعى وترك المسافات مع الآخرين، وتجنب الدخول إلى الأماكن التى لا تتوفر بها تهوية جيدة، وممارسة التمارين الرياضية يومياً لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز الجهاز المناعى، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة يومياً، وتجنب تناول الأطعمة غير الصحية.