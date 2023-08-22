وزير الشباب يبحث مع سفير الأرجنتين تعزيز التعاون الرياضي (صور)

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، مع جونزالو أوريولا بيتيا سفير الأرجنتين لدى مصر، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الرياضة وتبادل الخبرات والبرامج الرياضية بين البلدين.

توسيع شبكة التعاون الدولي في مجال الرياضة

ويأتي اللقاء، في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتوسيع شبكة التعاون الدولي في مجال الرياضة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى، ما يعود بالنفع على الشباب المصري في شتى المجالات، وعلى رأسها المجال الرياضي.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التبادل الرياضي بين مصر والأرجنتين، واستكشاف فرص التعاون في المجالات المتنوعة، والتعرف على الفعاليات والمشروعات التي تنفذها سفارة الأرجنتين بالقاهرة في مجال الرياضة، كما تضمن عرضًا عن معهد تكنولوجيا كرة القدم «AFA»، ومبادرة لتشجيع إقامة مباراة ودية بين الفرق القومية لكرة القدم، وتبادل الوفود الرياضية، كما تضمن عرض اقتراح للتفاوض بشأن اتفاقية في المجال الرياضي.

«صبحي» يشيد بالتقدم الرياضي في الأرجنتين

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الرياضي لتعميق العلاقات الرياضية بين كلا الشعبين، مشيدًا بالتقدم الرياضي الذي حققته الأرجنتين وخبراتها القيمة في مجالات مختلفة من الرياضة.

ومن جانبه، أعرب سفير الأرجنتين عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الرياضي مع مصر، مؤكدًا استعداد بلاده لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الرياضة، مشيدًا بالتنوع الرياضي في مصر، ورغبته في تعزيز التعاون المشترك، وتنظيم فعاليات ومسابقات رياضية مشتركة بين البلدين.

ومن المقرر تنظيم زيارة لسفير الأرجنتين لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، للتعرف على إمكاناتها، إذ تُعد أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتسهم في استضافة كبرى المحافل الدولية.

حضر اللقاء سيباستيان داليسيو وزير مستشار، وخوسيه فلوريس فيلاسكو وزیر مستشار، وسيرو روميني سكرتير ثان، رانيا سامي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة الشباب والرياضة.