وزارة الشباب تعلن عن توافر فرص عمل بعدة شركات.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر فرص عمل بعدة شركات، ضمن مباردة توظيف مصر، فضلا عن فرص أخرى ضمن فاعليات اليوم التوظيفى المفتوح المنعقد اليوم الثلاثاء، بمشاركة القطاع الخاص.

وتستعرض «الوطن» فى التقرير التالى الوظائف الشاغرة وفقا لما أوضحته وزارة الشباب والرياضة، وجاءت كالتالي:

الوظائف الشاغرة

- موظف متعدد المهام «كاشير – استلامات - منسق ممرات».

- موظف أمن.

- شيف أجبان «ثلاجة».

- محضر طلبات.

أماكن العمل:

- مدينة بدر.

- 6 أكتوبر.

شروط القبول في الوظيفة

- مؤهل متوسط ​​على الأقل.

- خبرة أكثر من سنة في ذات الوظيفة.

- موقف التجنيد فيما يخص الذكور.

مميزات الوظيفة

- رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة.

- يوم راحة أسبوعي.

- أرباح سنوية.

- تأمين طبي عائلي.

- تأمين اجتماعي.

كيفية التقدم للوظيفة

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه للتقدم للوظيفة يتم ملء الاستمارة التالية https://forms.office.com/r/6sLM56aFdt

فيما تعقد إحدى الشركات يوم توظيفى مفتوح للإعلان عن الوظائف الشاغرة اليوم الثلاثاء، وتتمثل الوظائف المتاحة فيما يلى:

الوظائف المتاحة

- فني إشراف داخلي.

- فني تنظيف واجهات.

- فني كهرباء.

- فني سباكة.

- فني ميكانيكا.

الشروط المطلوبة للوظائف

- جميع المؤهلات مطلوبة.

- مؤهل عالي ومتوسط وفوق متوسط.

- موقف واضح من التجنيد.

ينعقد اليوم التوظيفى المفتوح، اليوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء، بمركز شباب كفر نصار آخر فيصل أمام موقف 28 الجديد.

المميزات الوظيفية:

- رواتب مجزية.

- تأمين طبي واجتماعي.