وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع مجموعة بريكس

بدأ قادة رابطة كبرى الاقتصاديات الناشئة «بريكس» تحت شعار «بريكس وأفريقيا»، اليوم، اجتماعا يستمر حتى الخميس المقبل، في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج، حيث تأتي القمة وسط محاولات لإنهاء ما يعرف بـ«الهيمنة الغربية» على الساحة الدولية، كما يشمل جدول أعمالها هذا العام احتمالات التوسيع المستقبلي للعضوية في مجموعة «بريكس».

بوتين يشارك في قمة بريكس 23023 عبر تقنية الفيديو

ويشارك قادة 4 دول في قمة بريكس 2023 وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرجي لافروف.

من جهته أفاد سفير جنوب أفريقيا لدى مجموعة دول بريكس، أنيل سوكلال، اليوم، بأنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لتحديد المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع مجموعة «بريكس».

«سوكلال»: إعلان حول توسيع «بريكس»

وقال «سوكلال»: «نضع اللمسات الأخيرة على المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع المجموعة، سنقوم بتقديم تقرير إلى الوزراء الذين يجتمعون في وقت لاحق، اليوم، للنظر في هذه المسألة، سنقوم أيضا بتقديم توصيات إلى رؤساء دولنا، وأنا متأكد أنه خلال هذه القمة سيكون هناك إعلان حول توسيع المجموعة»، بحسب حديثه لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

فيما قال أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة «ويتووترسراند» في جوهانسبرج، جاني روسو: «برأيي، سيتم التفكير بتوسيع إضافي محتمل خلال العام الجاري ولن يتم اتخاذ قرار أثناء قمة بريكس لإتاحة مزيد من الوقت لدراسة الأمر»، بحسب قناة «فرانس 24».