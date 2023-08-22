كل ما تريد معرفته عن عملة بريكس الجديدة.. تنافس الدولار

مع انطلاق مجموعة بريكس، اليوم الثلاثاء، في قمتها الـ15 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بمشاركة أكثر من 40 دولة حول العالم، قال إيفاندو كاسينو، رئيس قسم السياسة النقدية في بنك بريكس، إن البنك يسعى إلى تطوير عمله بريكس وإطلاقها رقمية موحدة لدول الأعضاء.

وأضاف «كاسينو»، أنه من المتوقع أن يجري إصدار عملة بريكس الرقمية على عدة مراحل، وتتراوح مدة تدشينها ما بين 5 إلى 10 سنوات.

عملة بريكس الرقمية الجديدة

وتسعى المجموعة إلى إنشاء عملة بريكس للتنافس مع الدولار الأمريكي، حيث تأتي قمة بريكس في الوقت الذي تواجه فيه البلدان في جميع أنحاء العالم مشهدًا جيوسياسيًا متغيرًا يتحدى الهيمنة التقليدية للغرب.

وبحسب شبكة «سي بي أس نيوز»، تأتي عملة بريكس في البداية كأداة للاستثمار، ثم تُستخدم في عمليات التجارة، وسيتم تحديد قيمة عملة بريكس حسب العرض والطلب، تماما مثل أي عملة أخرى، كما قد يكون لإنشاء عملة بريكس عدد من الآثار على الاقتصاد العالمي.

ووفقًا لمجلة الإيكونوميست، إذا تم إنشاء عملة بريكس، فمن المرجح أن تكون قيمتها أقل من الدولار الأمريكي، حيث تتمتع دول أعضاء قمة بريكس باقتصادات ضخمة، لكنها تخضع أيضًا لتقلبات اقتصادية أكبر من الولايات المتحدة.

أهداف إطلاق عملة بريكس

تعزز عملة بريكس التكامل الاقتصادي بين دول أعضاء المجموعة.

تحد عملة بريكس من نفوذ الولايات المتحدة على الساحة العالمية.

إضعاف مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.

تشجيع الدول الأخرى على تشكيل تحالفات لتطوير العملات الإقليمية.

تخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية بسبب التدابير الأحادية وتقليل الاعتماد على الدولار.