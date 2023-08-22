حياة كريمة تعلن نسب تنفيذ مشروعاتها في أسيوط.. تصل لـ100%

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن الموقف التنفيذي لمشروعاتها في قرى ومراكز محافظة أسيوط، موضحة أن القطاع صاحب أعلى نسبة تنفيذ كان نقاط الشرطة بنسبة 100%، ويليه التعليم الذي وصلت نسبة تنفيذه إلى 99%، والقطاع صاحب نسبة التنفيذ الأقل هو قطاع الغاز الطبيعي، إذ وصلت النسبة إلى 22.8%، وعلى مستوى المراكز، فكان مركز ساحل سليم هو صاحب أكبر نسبة تنفيذ وصلت إلى 78.4%.

نسب تنفيذ المشروعات في المراكز

وأوضحت «حياة كريمة» نسب التنفيذ في مراكز المحافظة، والتي جاءت على النحو التالي:

أبو تيح: 76.50%

- مركز الفتح: 72.80%

- مركز منفلوط 71.60%

- مركز أبنوب: 69.10%

- مركز صدفا: 68.80%

- مركز ديروط: 64.50%

نسب تنفيذ المشروعات في القطاعات المختلفة

وتنوعت نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في القطاعات المختلفة بمحافظة أسيوط، ففي قطاع الطرق الداخلية، وصلت نسبة التنفيذ إلى 99.5%، أما عن المجمعات الزراعية، وصلت نسبة تنفيذ مشروعات هذا القطاع إلى 93.82%، أما عن مشروعات كباري الري فاقت الـ70%، ووصلت بالتحديد إلى 77.7%، مكاتب البريد وصلت نسب إنجازها إلى 63.46%، ومحطات الصرف الصحي بلغت 61.41%.

وحرصت مبادرة «حياة كريمة» على التنوع في المشروعات الخدمية؛ منها منشآت التضامن بنسبة تنفيذ 68.78%، ومحطات المياه وصلت إلى 72.86%، وقطاع الغاز الطبيعي وصلت نسب التنفيذ به إلى 647.87%، وفي قطاع الكهرباء فاقت نسبة التنفيذ الـ90%.