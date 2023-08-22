وزير خارجية كوبا لـ«شكري»: نتطلع لمشاركة مصر في قمة «مجموعة الـ77 والصين»

تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية كوبا، برونو رودريجيز، بحسب ما صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وزير الخارجية الكوبي يعرب عن تقدير بلاده لتطور العلاقات الثنائية

وقال السفير أحمد أبوزيد، إن وزير الخارجية الكوبي أعرب عن تقدير بلاده للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلعها لمشاركة مصر في قمة «مجموعة الـ77 والصين»، المقرر عقدها يومي 15 و16 سبتمبر المقبل، بالعاصمة الكوبية هافانا.

«شكري» يثمن العلاقات التاريخية بين مصر وكوبا

وثمن الوزير سامح شكري العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1958، مشيراً إلى تطلع مصر لتعزيز روابط التعاون والصداقة مع كوبا، لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.

كما أعرب عن التقدير للتنسيق مع كوبا في المحافل الدولية متعددة الأطراف، والجهود التي تبذلها الرئاسة الكوبية لمجموعة الـ77 والصين.