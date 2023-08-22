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واعظة بالأوقاف: المرأة والرجل مطالبين بغض البصر (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
09:01 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الدكتورة مها رضوان

الدكتورة مها رضوان

قالت الدكتورة مها رضوان، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن غض البصر فطرة ولد بها الإنسان، تمنع من التجاوز في حق العباد، وتقيد الشهوات، والنظر إلى ما حرم الله.

غض البصر يقيد من يطلق البصر واليد

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «غض البصر يقيد من إطلاق البصر واليد، ويمنع التعدي على محارم الله».

واستكملت: «غض البصر يخص الرجل والمرأة، ونزيد على المرأة بسبب صفاتها وطبيعتها».

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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