تنسيق معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا في المنصورة.. 65.4% حد أدنى

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي، نتيجة تنسيق معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، لطلاب شعبة علمي رياضة ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023، محددة نتيجة القبول بالمعهد.

تنسيق معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

وجاءت نتيجة تنسيق معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة المرحلة الثانية 2023، لطلاب شعبة علمي رياضة بمجموع 268.5 درجة بنسبة 65.4% كحد أدنى للقبول في المعهد.

بدء تقليل الاغتراب بين الكليات والمعاهد

فيما ينطلق بعد غد الخميس، باب تقليل الاغتراب 2023، وتستمر وزارة التعليم العالي في تلقي طلبات الطلاب حتى يوم الاثنين 28 أغسطس، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني لجميع الطلاب المرشحين في نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، مؤكّدة عدم قبول التحويلات الورقية.

تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2023 بالدرجات

وأعلنت وزارة التعليم العالي، رابط تنسيق كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2023 بالدرجات، عبر موقع التنسيق الالكتروني، معلنة كل الحدود الدنيا للكليات والمعاهد التي جرى إدراجها في تنسيق المرحلة الأولى 2023 وأيضًا نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.