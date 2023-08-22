حددت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة المنصورة، والتي بدأ التقديم بها الثلاثاء الماضي وانتهت الأحد الماضي، بحد أدنى 58% للشعبة الأدبية و60% للشعبة العلمية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة المنصورة جاءت كالتالي:

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

- تمريض المنصورة 350 درجة

- علوم المنصورة 338.5 درجة

- معهد فني صحي المنصورة 333 درجة

- فني تمريض المنصورة 312.5 درجة

- تربية المنصورة 311.5 درجة

- فنون جميلة عمارة المنصورة 304 درجات

- زراعة المنصورة 301 درجة

- علوم المنصورة رياضة 300.5 درجة

- فنون جميلة فنون المنصورة 286 درجة

- تجارة انتساب موجه المنصورة 281.5 درجة

- زراعة المنصورة رياضة 269 درجة

- تربية طفولة مبكرة المنصورة 269 درجة

- تربية المنصورة رياضة 268 درجة

- حقوق المنصورة 256 درجة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة

- حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5 درجة

- فنون جميلة عمارة المنصورة 304 درجات

- زراعة المنصورة 301 درجة

- علوم المنصورة رياضة 300.5 درجة

- فنون جميلة فنون المنصورة 286 درجة

- تجارة انتساب موجه المنصورة 281.5 درجة

- تربية طفولة مبكرة المنصورة 269 درجة

- تربية المنصورة رياضة 268 درجة

- حقوق المنصورة 256 درجة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

تربية تعليم ابتدائي المنصورة 305 درجات

تجارة المنصورة 305.5 درجة

تربية طفولة مبكرة المنصورة 300 درجة

تجارة انتساب موجه 285.5 درجة

آداب انتساب موجه 282.5 درجة

تربية نوعية المنصورة 269.5 درجة

حقوق المنصورة 264 درجة

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 260.5 درجة

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 258.5 درجة

حقوق انتساب موجه المنصورة 256.5 درجة

سياحة وفنادق المنصورة 246 درجة.