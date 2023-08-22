نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بجامعة كفر الشيخ.. «الألسن» 368 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، التي من بينها نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة كفر الشيخ.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة كفر الشيخ

وحسب نتيجة التنسيق التي كشفت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّ تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة كفر الشيخ، كالتالي:

الحدود الدنيا للشعبة الأدبية

- ألسن كفر الشيخ 368 درجة

- تربية كفر الشيخ 321.5 درجة

- حقوق كفر الشيخ 302.5 درجة

تربية «تعليم ابتدائي» كفر الشيخ 299.5 درجة

- تجارة كفر الشيخ 296 درجة

- تربية «طفولة» كفر الشيخ 296 درجة

- آداب كفر الشيخ 291.5 درجة

- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 283 درجة

- آداب انتساب موجه كفر الشيخ 281.5 درجة

- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 275 درجة

- تربية نوعية كفر الشيخ 267.5 درجة

- تربية نوعية فنية كفر الشيخ 241 درجة

الحدود الدنيا للشعبة العلمية

- طب كفر الشيخ 379.5 درجة

- طب أسنان كفر الشيخ 373.5 درجة

- علاج طبيعي كفر الشيخ 372 درجة

- صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 368 درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ علوم 364 درجة

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5 درجة

- طب بيطري كفر الشيخ 360.5 درجة

- هندسة كفر الشيخ 356.5 درجة

- ألسن كفر الشيخ 350 درجة

- تمريض كفر الشيخ 342 درجة

- حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 338.5 درجة

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة 338 درجة

- ألسن كفر الشيخ رياضة 327 درجة

- فنى تمريض كفر الشيخ 316 درجة

- علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 307.5 درجة

- حقوق كفر الشيخ 306.5 درجة

- علوم كفر الشيخ رياضة 304.5 درجة

- تجارة كفر الشيخ 300.5 درجة

- تربية كفر الشيخ 298.5 درجة

- زراعة كفر الشيخ 284 درجة

- عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 283 درجة

- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 282 درجة

- تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 279.5 درجة

- تربية «تعليم ابتدائي» كفر الشيخ 273 درجة

- زراعة كفر الشيخ رياضة 271.5 درجة

- تربية «طفولة» كفر الشيخ 270.5 درجة

- حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 269 درجة

- تربية كفر الشيخ رياضة 261.5 درجة

- آداب كفر الشيخ 255.5 درجة

- تربية نوعية كفر الشيخ 254.5 درجة

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023

وحددّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة كفر الشيخ، إذ يطبع الطالب بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، ثم التوجه إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها مباشرةً لتقديم أوراقه، وإتمام إجراءات قيده، على أن يصطحب الطالب الأوراق التالية:

1- طباعة استمارة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، بشرط أنّ يكون موضحا بها «الاسم - المجموع - الكلية المرشح إليها».

2- بطاقة الترشيح وصورتين منها.

3- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر و5 صور منها.

4- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

5- شهادة التفوق الرياضي «للحاصلين على حوافز رياضية فقط».

6- نموذج (2) أو (6) جند للطلاب الذكور من مكتب التجنيد التابع له الطالب.