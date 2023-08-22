كليات ومعاهد لطلاب المرحلة الثالثة في محافظة كفر الشيخ.. بينها «آداب انتساب»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للثانوية العامة، ومن بينها كليات ومعاهد لطلاب المرحلة الثالثة في محافظة كفر الشيخ.

كليات ومعاهد لطلاب المرحلة الثالثة في محافظة كفر الشيخ

وبحسب الكليات والمعاهد المتاحة للطلاب ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 التي كشفت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّ كليات ومعاهد لطلاب المرحلة الثالثة في محافظة كفر الشيخ، كالتالي:

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية

- المعهد العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ.

- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

- معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات.

- العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ.

- تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

الأماكن الشاغرة للشعبة العلمية

- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

- العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ.

- تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

- معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات.

- تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

- العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ.

- آداب انتساب موجه كفر الشيخ.

- المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ومن المتوقع أنّ ينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، حيث تضم المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات طلاب الثانوية العامة والمتبقين من المرحلة الأولى والثانية، وطلاب الثانوية العامة الناجحين بالدور الثاني.