تطوير وتشغيل وحدة استقبال المخلفات الصلبة والسائلة بميناء شرم الشيخ

كرمت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، برئاسة اللواء مهندس محمد عبدالرحيم حميد، اليوم، الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروتريد، تقديرًا لمجهودات الشركة في تجميع وتدوير المخلفات البحرية من موانئ الزيتيات وبورتوفيق بالسويس.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة التخلص الآمن من المخلفات البترولية السائلة والزيوت البحرية المستعملة، للحفاظ على البيئة البحرية.

تجميع وتدوير المخلفات البحرية

وفي ضوء مساعي تحويل جميع موانئ البحر الأحمر إلى موانئ خضراء، جرى عقد اتفاق تعاون بين الهيئة وشركة بتروتريد للعمل على تجميع وتدوير المخلفات البحرية بأربعة موانئ أخرى، ضمن نطاق هيئة موانئ البحر الأحمر وهي: موانئ شرم الشيخ، ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء، موانئ الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

تطوير وحدة استقبال المخلفات بميناء شرم الشيخ

وجرى الاتفاق على إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة بجميع أنواعها بالموانئ المذكورة، وتجديد وإعادة تطوير تشغيل وحدة استقبال المخلفات بميناء شرم الشيخ من خلال شركة بتروتريد، وإنشاء وحدة استقبال مخلفات سائلة بميناء الزيتيات بالسويس بسعة 400 طن.