«بتروتريد»: غدا آخر موعد للتسجيل الإلكتروني لقراءة العداد

أعلنت شركة «بتروتريد»، إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي، العاملة في مجال تحصيل الفواتير الخاصة بعملاء الغاز الطبيعي في العديد من المحافظات، أن غداً الخميس هو المهلة الأخيرة للعملاء، لتسجيل قراءات الغاز الخاصة بهم عن شهر أبريل الجاري.

وأكدت الشركة عبر موقعها الإلكتروني على ضرورة الإسراع للإبلاغ عن القراءات الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي في منازلهم، وذلك تجنباً لاحتساب متوسط الاستهلاك وتقدير سعر غير حقيقي للاستهلاك.

وأضافت «بتروتريد» أن غداً الخميس، هو آخر مهلة لتسجيل قراءة الغاز، مشيرة إلى أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تسجيل قراءة العداد، ودفع الفاتورة، كالتالي:

15 طريقة لتسجيل القراءة الشهرية للغاز الطبيعي

1 – تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا « بتروميتر» أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي.

2 – الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد» www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي.

3 – إبلاغ القراءة لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

4 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – تطبيق موبايل ماي فوري يمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – تطبيق موبايل جوميا .

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

9 – من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة و للمزيد من التفاصيل – إضغط هنا .

11 – الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

12 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

13 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.

14 – من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة و تسجيل القراءة و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

15– الفروع المميكنة والمتوفرة في:

جنينة مول: الدور الأرضي

سيتي ستارز: الملحق التاني -الدور الأول

محطة شل أوت جاردنيا: CASH SPOT.

نادي ماتريكس بطنطا.

نيو جيزة: طريق مصر إسكندرية الصحراوي الكيلو 22.

فرع الشركة بالاسكندرية: 432 شارع جمال عبد الناصر – المندرة قبلي أمام حسني للمشويات – برج أم القرى.