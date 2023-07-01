خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023

يحرص الكثيرون على تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023 في موعدها المحدد والذي نوهت عنه الشركة بأنّه يبدأ من يوم 1 حتى 20 من كل شهر، ولهذا يتسابق كثيرون للتسجيل بداية من اليوم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي خطوات وكيفية تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023، على هذا النحو:

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023

ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023 إلكترونيا من خلال عدة طرق، كما يلي.

تسجيل فاتورة الغاز من موقع شركة بتروتريد

تتم خطوة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد بالضغط على خانة خدمات الشركة، ومن القائمة اضغط على إدخال قراءة الغاز، ثم اضغط على خانة تسجيل قراءة العداد، وحدد المنطقة التابع لها، ثم أدخل رقم المشترك، الذي يكون على فاتورة الغاز من خلال تحديد الشقة والعمارة والبلوك والقطاع واليومية، وأخيرا يتم الضغط على «اعرض»، لتظهر أمامك البيانات باسم صاحب العداد والقراءة السابقة والحالية، بعد التسجيل.

طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023

ويوجد طرق أخرى لتسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يوليو 2023 وأبرزها:

- تسجيل القراءة عن طريق تطبيق محفظة فون كاش.

- تسجيل القراءة من خلال مكاتب البريد المصري.

- تسجيل القراءة من خلال تطبيق الموبايل (الأندرويد فقط).

- تسجيل القراءة من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية.

- تسجيل القراءة من خلال إبلاغ محصل الشركة لتسجيلها فوريًا على ماكينة الـPOS في أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق «القاهرة الجديدة، مدينتي، العجوزة، الزاوية الحمراء، المنيب، المعصرة، 6 أكتوبر».