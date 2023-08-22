«الصحة العالمية» بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر: لن نحتاج إلى الغلق مجددا

تحدثت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، عن أعراض وآثار متحور كورونا الجديد، بعد إعلان وزارة الصحة المصرية اكتشاف إصابتين بالمتحور في البلاد.

وقالت «القصير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتحور الجديد من كورونا لا يدعو للقلق، لكن نحذر من التهاون في التعامل مع الفيروس، مشيرة إلى أن معظم المواطنين نسوا فيروس كورونا، في حين أنه أحد الأمراض المستوطنة التي تتحور بين فترة وأخرى.

متحور كورونا الجديد لا يستدعي الغلق

وأضافت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: «لا يوجد ما يجبر العالم على العودة إلى الغلق مرة أخرى، أعراض متحور كورونا الجديد تشبه الإصابة بنزلات البرد، وعلى المواطنين العودة للالتزام بالإجراءات الاحترازية بداية من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين».

اللقاحات فعالة ضد متحور كورونا الجديد

وعن التطعيمات، أوضحت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن كل اللقاحات الموجودة أثبتت فاعليتها لمواجهة المتحورات الجديدة التي تظهر، وعلى المواطنين الحرص على تعزيز الجهاز المناعي للجسم من خلال الحصول على جرعة تنشيطية من اللقاح.

جديد بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان أعلنت صباح اليوم، اكتشاف إصابتين بمتحور كورونا الجديد، مؤكدة متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا محليا وعالميا، داعية المواطنين للحرص على التهوية الجيدة للمنازل وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي في حال وجود تجمعات كبيرة وعدم التخوف والحذر خلال الفترة الحالية.