نتائج تنسيق المرحلة الثانية بالمحافظات تضمنت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة السويس، ضمن العديد من الكليات المتاحة لطلاب شعبتي العلمي والأدبي لطلاب الثانوية العامة، وفقاً للبيان المعلن علي الموقع الإلكتروني، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تضمن الحد الادنى للقبول بالمرحلة الثانية للشعبة ادبي والكليات والمعاهد المتاحة بالمحافظات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة السويس

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اعلنت نتائج تنسيق المرحلة الثانية بالمحافظات ، ومنها نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة السويس، وجاءت قائمة الكليات والمعاهد المتوافرة بالمرحلة الثانية بجامعة السويس كالاتي :-

- نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة السويس والكليات المتاحة لشعبة علمي

- حاسبات ومعلومات السويس علوم 358درجة

- سياسة واقتصاد السويس رياضة 319 درجة

- علوم جامعة السويس رياضة 297,5 درجة

- اعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 291,5 درجة

- التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 256درجة

- اداب وعلوم انسانية السويس 255درجة

- طب أسنان السويس 373 درجة

- حاسبات ومعلومات السويس رياضة 336,5 درجة

- فني تمريض السويس295 درجة

- تربية السويس رياضة 256 درجة

الكليات المتاحة لشعبة ادبي في نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة السويس

- تربية السويس 318,5 درجة

- آداب وعلوم انسانية السويس 298 درجة

- تربية تعليم ابتدائي السويس287 درجة

- تربية طفولة السويس 292 درجة

- تجارة انتساب موجه السويس 282 درجة