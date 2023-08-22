خطوات التحويل من كلية إلى أخري بعد التنسيق 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق المرحلة الثانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، وهو ما اعقبه العديد من تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول كيفية التحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق.

التحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في موقع التنسيق الإلكتروني، أنه يمكن التحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق، ولكن وفقا لقواعد تقليل الاغتراب، وتستعرض «الوطن»، في إطار دورها الخدمي للمواطنين خطوات التحويل من كلية إلى أخري.

وجاءت أبرز اشتراطات وقواعد التحويل من كلية إلى أخرى بعد ظهور نتيجة التنسيق، أن يكون الطالب قد سدد كل المصروفات الدراسية للعام الجامعي من الجامعة الراغب في التحويل منها، وأن يحقق الطالب اشتراطات المجموع والحد الأدنى للتحويل من الكلية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق في جميع الكليات

الأوراق المطلوبة للالتحاق في جميع الكليات، بحسب المواقع الرسمية للكليات في الجامعات، كالآتي:

- مراعاة التوزيع الجغرافي للطالب.

- شهادة الثانوية العامة.

- أصل شهادة الميلاد.

- صور شخصية للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية.

- طلب الالتحاق بالكلية.

- طوابع خدمات تعليمية.