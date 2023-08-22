هل يمكن التحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق؟.. «التعليم العالي» تجيب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق المرحلة الثانية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، وتزامن معها زيادة تساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم حول هل يمكن التحويل من كلية إلى آخرى بعد التنسيق؟

وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في موقع التنسيق الإلكتروني أنه يمكن التحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق، ولكن وفقا لقواعد تقليل الاغتراب.

التحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق «تقليل الاغتراب»

الغرض الأساسي من التحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة «أ»، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:

التحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق «كلية غير مناظرة»

1. يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية «أ» بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط بشرط ضرورة توافر مايلي:

- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام/ انتساب».

- شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية، يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة العلوم «رياضة- الآداب- التجارة، وغيرها من الكليات» في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي «أ»، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفي للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

التحويل من كلية إلى أخرى بعد التنسيق «كلية مناظرة»

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط، وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي «أ»، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي، يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي «أ»، بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية «أ» ، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى خمسة كليات للهندسة «القاهرة - عين شمس - حلوان - المطرية - شبرا» والحدود الأدنى للقبول «392 و 391 و390 و388 و387 درجة»، فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى 387 درجة، وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

- بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول الانتظام- الانتساب الموجه، فيتم مراعاة ما يلي:

الحالة الأولى

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما انتظام، ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقا لما يلي:

- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها، طبقا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام الانتظام.

- إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها، طبقا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام الانتساب الموجه.

الحالة الثانية

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما انتساب موجه، ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لنظام الانتساب الموجه، فقط ولا يجوز قيده وفقا لنظام الانتظام.

- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة، وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة، تطبيقا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- يكون التحويل بعد ذلك عن طريق الجامعات مباشرة بعد نهاية الفرقة الأولي، تطبيقا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم .