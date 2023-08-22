واعظة بـ«الأوقاف»: الحياء من الإيمان ومنبع الأخلاق (فيديو)

قالت الدكتورة مها رضوان، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن الحياء خلق عظيم، وأصل الدين كله حياء، كما علمنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: بضع وستون شعبة، فأفضلها: قول لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان».

سيدنا النبي ذكر الحياء لأنه منبع الأخلاق

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، خلال حوارها مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت» المذاع على فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: «سيدنا النبي ذكر الحياء لأنه منبع الأخلاق، وأسلوب حياة لكل خلق عظيم، فلازم يكون عندنا حياء مع الله سبحانه وتعالى بإننا نتمثل بالخلق الحسن وإطاعة أوامره».

الحياء يكون بالامتنان بعطاء الله

واستكملت أن الحياء يكون بالامتنان بعطاء الله، والامتناع عن ما يغضب الله، ولا بد من بر الوالدين لأنه من الحياء، وهذا ما ذكره القرآن الكريم في تعامل سيدنا إبراهيم مع والده الكافر، حيث تعامل معه بالحياء، مستشهدة بقول الله سبحانه وتعالى: «قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۖ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023. وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.