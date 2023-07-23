واعظة بالأوقاف توضح عبر قناة الناس معنى حديث «اتقوا النار ولو بشق تمرة»

قالت الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن النبي يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»، أي المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم، أنه يجب على المسلم أن يسعى لفعل الخير وعمل الصالحات التي تكون سببا لنجاته من النار، وعليه التصدق حتى ولو بشق تمرة.

واعظة بالأوقاف: التصدق يمكن أن يكون بشق تمرة

وتابعت خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «الناس»: لا يجب على الصدقة أن تكون مال لأنه من الممكن ألا يكون بحوزتي مال فيمكن لشق تمرة أي نصفها أن ينجيني من النار، لافتة إلى أنه عند عمل الطيبات بحب لله عز وجل ولعباده يكون الأجر كبير.

الأفعال الصالحة البسيطة أجرها كبير عند الله

وأضافت أن الله عز وجل سيسألنا عما أعطانا وعم أنفقناه وفيما أنفقناه وسنحاسب أمامه عليها وسننظر ولن نجد إلا جهنم أمامنا لذلك يجب أن نفعل ما يقينا منها، وقد نصحنا النبي بأن نتقي النار ولو بشق تمرة، بفعل الصالحات ولو أبسطها بكلمة طيبة، التبسم بوجه أخيك وغيرها من الأعمال البسيطة لكن أجرها كبير.