واعظة بالأوقاف لـ قناة الناس: المرأة لها دور كبير في نصرة الإسلام

قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن للمرأة دورا كبيرا في حياة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدعوة الإسلامية، لافتة إلى أن أول من آمن بسيدنا النبي هي السيدة خديجة بنت خويلد، ودعمته وساندته منذ نزول الوحي، وقالت له: «بشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق».

بيعة العقبة الثانية

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف، في احتفالية خاصة برأس السنة الهجرية، على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «في بيعة العقبة الثانية بايع سيدنا النبي 73 رجلا، وامراتان، ومن هنا تبدأ المرأتان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهما نسيبة بنت كعب، والسيدة أسماء بنت منيع، وحشدتا النساء للإسلام في يثرب وخرجن لاستقبال سيدنا النبي بطلع البدر علينا، كما قامت السيدة أسماء بنت منيع تدافع عن سيدنا النبي في غزوة أحد حتى كشف عظم كتفها وبعدها أدخلت ابنها».

أول شهيد في الإسلام

وأضافت: «السيدة سمية أم عمار بن ياسر، وكانت كبيرة في السن، أسلمت مع سيدنا النبي، وتعرضت لتعذيب شديد حتى طعنها أبو جهل، وكانت أول شهيد في الإسلام امرأة وهي سمية بنت خباط، وهذا كله قبل الهجرة».

وتحتفل قناة الناس برأس السنة الهجرية، اليوم الأربعاء، عبر خريطة خاصة، عن الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ، بدأت في العاشرة صباحا، وتنتهي في الثانية عشرة مساء.