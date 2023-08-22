انطلاق فعاليات قمة مجموعة بريكس.. بث مباشر كتب: محمد عزالدين 06:20 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023 بريكس انطلقت فعاليات قمة مجموعة بريكس، وذلك في بث مباشر تنقله قناة «إكسترا نيوز». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ والمعايير الموحدة لتوسيع مجموعة بريكس كل ما تريد معرفته عن عملة بريكس الجديدة.. تنافس الدولار النائب علاء عابد: انضمام مصر لمجموعة «بريكس» خطوة مهمة لدعم الاقتصاد جنوب إفريقيا: وضع اللمسات الأخيرة للمعايير الموحدة لتوسيع «بريكس» لافروف يصل إلى جنوب أفريقيا لتمثيل روسيا في قمة بريكس.. لماذا تغيب بوتين؟ الدول العربية المشاركة في قمة بريكس.. تنظمها جنوب أفريقيا بريكس بقلم محمد عزالدين