جدول الندوات والجلسات الفكرية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أعلنت لجنة الندوات والمحاور الفكرية، في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن الندوات والجلسات الفكرية التي ستقام على هامش الدورة الثلاثين من المهرجان لهذا العام، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر.

وتتكون لجنة الأبحاث العلمية والندوات مكونة من: الدكتور سامح مهران رئيسا، وعضوية الدكتور أحمد مجاهد، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور محمد أمين عبدالصمد، ومقرر اللجنة ريهام أحمد.

الجغرافيا الثقافية وفنون الأداء

ويشهد يوم السبت 2 سبتمبر 2023، إقامة جلسة بعنوان «الجغرافيا الثقافية وفنون الأداء»، الساعة 10 صباحا، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من الدكتور محمد المحمدي رزق، مختار سعد شحاتة، عبد الناصر حنفي، والدكتور سيد الإمام، ويعقب على الندوة هشام كفارنه (سوريا)، ويدير الجلسة السفير علي شبو (الأردن).

وفي اليوم نفسه يقام جلسة تحت عنوان التجريب المسرحي في الخليج العربي، في تمام الساعة 12.30 ظهرا، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من الدكتور عزة القصابي من سلطنة عمان، ويوسف الحمدان من البحرين، وفهد ردة الحارثي من السعودية، ومجدي محفوظ من مصر، ويعقب على الجلسة الدكتور جميلة زقاي من الجزائر، ويدير الجلسة للنقاش الدكتور محمد زعيمة من مصر.

التجريب المسرحي في العراق والشام

ويقام في يوم الأحد 3 سبتمبر 2023، جلسة تحت عنوان «التجريب المسرحي في العراق والشام»، في تمام الساعة 10 صباحا بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من الدكتور عبيدو باشا من لبنان، والدكتور عمر نقرش من الأردن، والدكتور ميسون علي من سوريا، والدكتور رياض موسي سكران من العراق، ويعقب على الجلسة الدكتور عبد الواحد بن ياسر من المغرب، ويدير الجلسة للحوار الدكتور هشام زين الدين لبنان.

وفي اليوم نفسه، تقام جلسة تحت عنوان «التجريب المسرحي في المغرب العربي»، في تمام الساعة الساعة 12.30 ظهرا، ويشارك فيها كل من: سعاد بن سليمان من تونس، ولخضر المنصوري من الجزائر، والدكتور عبدالواحد بن ياسر من المغرب، ويعقب على الجلسة عبد الناصر حنفي، ويدير الجلسة للنقاش عبد الجبار خمران من المغرب.

وفي يوم الاثنين 4 سبتمبر 2023، يقام في تمام العاشرة صباحا، جلسة تحت عنوان «التجريب المسرحي في المهجر»، يشارك فيها كل من: فاروق صبري من العراق/ نيوزلاندا، والدكتور محمد سيف من العراق/ فرنسا، والدكتور جميلة زقاي من الجزائر، ويعقب على الندوة يوسف الحمدان من البحرين، ويدير الجلسة: الكاتبة رشا عبد المنعم من مصر.

ويقام في تمام الساعة 12.30 ظهرا، مائدة مستديرة بعنوان «التجريب المسرحي في مصر مشكلات وحلول» ويشارك فيها كل من المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج انتصار عبد الفتاح، والدكتور حسام عطا، المخرج طارق الدويري، المخرجة عبير علي، والناقد أحمد خميس، والناقد أحمد عبدالرازق أبو العلا، الناقد محمد مسعد، والدكتور عبد الكريم الحجراوي، ويدير الجلسة الدكتورة سامية حبيب.

60 عاماً من مسرح الطليعة

ويقام في يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، جلسة تحت عنوان «60 عاماً من مسرح الطليعة»، في تمام الساعة 10 صباحا، ويشارك فيها كل من الدكتور سيد علي إسماعيل الطليعة والأحداث الوطنية، والدكتور محمود سعيد «الطليعة والمأثور الشعبي المصري»، ومحمد علام «الطليعة والمسرح الأوروبي»، والمخرج عادل حسان «مسرح الطليعة إلي أين؟»، ويدير الجلسة الناقد محمد الروبي.

ويقام في تمام الساعة 12.30 ظهرا، مائدة مستديرة لرؤساء ومديري المهرجانات وأحمد أبورحيمة، وإسماعيل عبد الله، والدكتور سامح مهران، وعبد اللاه السناني، وعقباوي الشيخ، وعلي عليان، مازن الغرباوي، معز مرابط.