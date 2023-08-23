يتطلع طلاب الثانوية العامة 2023 إلى معرفة كليات ومعاهد لطلاب المرحلة الثالثة في محافظة الدقهلية، خاصة مع قرب فتح باب التقديم إلي المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، بعد انتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

كليات ومعاهد لطلاب المرحلة الثالثة في محافظة الدقهلية

واوضحت وزارة التعليم العالي أنه يوجد كليات ومعاهد لطلاب المرحلة الثالثة في محافظة الدقهلية، من أجل التقديم بها علي أن يجري التقديم للطلاب الحاصلين علي أقل من 60% للشعبة العلمية و58% للشعبة الأدبية

كليات ومعاهد لطلاب المرحلة الثالثة في محافظة الدقهلية للشعبة العلمية

تربية نوعية المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة

العالي للعلوم الإدارية ببلقاس الدقهلية

تربية نوعية فنية المنصورة

العالي للعلوم الإدارية ببلقاس ش نظم معلومات إداريه

الفني التجاري بالمطرية

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم المنصورة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

تربية رياضية بنين المنصورة

المعهد العالي للغات المنصورة

حقوق انتساب موجه المنصورة

الفني للفنادق المطرية

تربية رياضية بنات المنصورة

سياحة وفنادق المنصورة

العالي خدمة اجتماعية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

كليات ومعاهد في الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة 2023 بالدقهلية

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية مسرح تربوي المنصورة

ش.مطاعم فني سياحة مطرية

تربية نوعية موسيقية المنصورة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال

العالي للعلوم الإدارية ببلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

العالي للعلوم الإدارية ببلقاس دقهلية

تربية نوعية فنية المنصورة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ض إدارة ومحاسبة

الفني التجاري بالمنصورة

العالي خدمة اجتماعية المنصورة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر