منظمة حقوقية: بيان «العدل» بشأن قضية التمويل الأجنبي يؤكد العمل بالمعايير الدولية

قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن إعلان قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي انتهاء التحقيق مع 75 منظمة، الذي أعلنته وزارة العدل، يؤكد عدالة القضاء المصري.

أضاف رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قرار قضية التمويل الأجنبي، حدث تاريخي، وأضاف: «تلك القضية خير دليل على عدالة القضاء المصري الشامخ، ويؤكد أن الدولة تعمل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان».

أكد أن تلك الفترة تشهد انفراجة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان والحريات في الدولة المصرية، والتطبيق السليم للقانون والدستور.