وزارة العدل الأمريكية تبدأ التحقيق في الوثائق الأمنية المسربة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، بدء تحقيق حول تسريب وثائق أمنية سرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

التسريب طال أكثر من 100 وثيقة أمريكية سرية

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية، إلى تسريب جديد لوثائق أمنية أمريكية سرية تتعلق بالشرق الأوسط والصين وأوكرانيا، والمسرح العسكري في منطقة الهند والمحيط الهادئ والإرهاب، مضيفة أن التسريب طال أكثر من 100 وثيقة أمريكية سرية

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في وقت سابق، إن الدفعة الأولى من التسريبات قدمت صورة أولية عن الأزمة الأوكرانية، مضيفة إن التسريبات أثارت قلق وزارة الدفاع «البنتاجون».

وأوضحت «نيويورك تايمز»، أن التسريبات يبدو أنه فاجأت إدارة الرئيس جو بايدن، ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محللين، أن التسريب يضر كثيرا بالولايات المتحدة ويشكل خرقا أمنيا كبيرا

من جانبه، قال النائب في البرلمان الألماني «البوندستاج» سيفيم داجدالين إن سياسة «برلين»، التي تتبع خطى «واشنطن»، أدت إلى تسليم البلاد بمفردها «دبابات ليوبارد» إلى «كييف» رغم تصريحات الولايات المتحدة بشأن عمليات التسليم المشتركة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوتسي» الروسية.

اتهامات رسمية بالتجسس ضد مراسل «وول ستريت جورنال»

وجه محققو جهاز «الأمن الاتحادي» الروسي رسميا تهمة التجسس لمراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إيفان جيرشكوفيتش، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 30 مارس الماضي، أعلن جهاز «الأمن الاتحادي» الروسي، احتجاز إيفان جيرشكوفيتش «31 عاما» في مدينة «إيكاترينبرج» بمنطقة الأورال، مشيبرا في ذلك الوقت إلى فتح قضية تجسس ضد المراسل لاتهامه بجمع أسرار عن المجمع الصناعي العسكري.

من جانبها، قالت مصادر، إن وزارة ‏التجارة الأمريكية تبحث اتخاذ إجراء ضد شركة «كاسبرسكي لاب» الروسية لأمن ‏الإنترنت، وفقا لما ذكرته «وول ستريت جورنال».