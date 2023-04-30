للمرة الثانية.. سرقة متجر للمجوهرات قرب مقر وزارة العدل وسط باريس

كشف مقطع فيديو واقعة سرقة أحد محلات المجوهرات في وسط العاصمة الفرنسية باريس، على بعد أمتار قليلة من مقر وزارة العدل، وتعد هذه هي المرة الثانية لسرقة المتجر خلال عامين.

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الفيديو الذي وثق سرقة متجر «بولجري» للمجوهرات، وظهر 3 أشخاص ظهر السبت، بينما كان يمر عدد من السياح والمارة في الشارع، حي ظهر اثنان من اللصوص وهما يحملان بنادق وأسلحة نارية، بينما كان الثالث يقوم بوضع المجوهرات في كيس فارغ، بالإضاقة لضرب حارس المكان وإصابته بجروح خطيرة.

وجرت السرقة في الساعة 1:45 بعد ظهر السبت، ولم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة، وشملت المسروقات مجوهرات وساعا ثمينة تقدر بملايين اليوريوهات، وتمكن اللصوص من مغادرة المكان على متن دراجتين ناريتين.

ولم تظهر أي من دوريات الشرطة في العمل، على الرغم من تواجد وزارة العدل بالقرب من المتجر الذي تعرض للسرقة في وقت سابق، خلال شهر سبتبمر من عام 2021، بنفس الطريقة، وقدرت حينها المسروقات بنحو 12.5 مليون دولار.