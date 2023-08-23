محمد يحيى: أقدم أغنيتين برتم المقسوم والهاوس في ألبوم إليسا

كشف الملحن والفنان محمد يحيى تفاصيل تعاملاته الجديدة مع الفنانة إليسا، في ألبومها الغنائي الجديد، بعد أن طرحت منه مؤخرا أغنية العُقد التي تعاونا فيها سويا رفقة الشاعر أيمن بهجت قمر.

يحيى يتعاون مع إليسا في أغنية هاوس

أوضح يحيى، لـ«الوطن»، أن هناك أغنيتين سيتم إطلاقهما خلال الفترة المقبلة الأولى من كلمات أيمن بهجت قمر برتم الهاوس، والأغنية الثانية مع الشاعر صابر كمال برتم المقسوم.

أغنية العُقد من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع جلال حمداوي

أغنية العُقد من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر في أول تعاون بينه وبين إليسا في مشوارهما الفني، وألحان محمد يحيى، وتوزيع الموزع المغربي جلال حمداوي، وميكس إيلي بربر، سجلت في استوديو هادي شرارة ببيروت، وهي ثاني أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرح أغنياته في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث كانت إليسا قد طرحت منذ شهرين أغنية "بتمايل على البيت" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي لتكون باكورة أغنيات البومها وحققت ما يقرب من 7 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.