البيت الأبيض: استقرار اقتصاد الصين من مصلحة العالم

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في قمة مجموعة العشرين، مضيفا أن استقرار اقتصاد الصين من مصلحة العالم، ولا نعمل على إبطاء النمو الاقتصادي الصيني.

البيت الأبيض: زيارة ريموندو للصين تهدف تأكيد واشنطن بمواصلة التعاون

وأضاف البيت الأبيض: «زيارة وزيرة التجارة الأمريكية للصين هدفها تأكيد اهتمام الولايات المتحدة بمواصلة التعاون».

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والصين أعلنتا اليوم الثلاثاء أن وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو ستزور الصين في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس.

مناقشات بناءة بين واشنطن وبكين لتعزيز التعاون

من جهتها قالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إن الوزيرة ريموندو تتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة بشأن القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتحديات التي تواجهها الشركات الأمريكية ومجالات التعاون الممكنة.