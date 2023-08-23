لطلاب الثانوية.. كليات ومعاهد خدمة اجتماعية متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة كليات ومعاهد خدمة اجتماعية متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة، خاصة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية التي جاءت بحد أدنى 60% في الشعبة العلمية و58% في الشعبة الأدبية.

كليات ومعاهد خدمة اجتماعية متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة التقديم في تنسيق الجامعات في المرحلة الثالثة 2023 في مختلف كليات ومعاهد خدمة اجتماعية وجاءت كالآتي:

كليات ومعاهد خدمة اجتماعية متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبة العلمية

- خدمة اجتماعية تنموية ببني سويف

- خدمة اجتماعية حلوان

- خدمة اجتماعية الفيوم

- خدمة اجتماعية أسوان

- العالي خدمة اجتماعية المنصورة

- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

- العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر

- خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

- المتوسط للخدمة الإجتماعية بسوهاج

- العالي خدمة إجتماعية بأسوان

- العالي خدمة إجتماعية بسوهاج

- العالي خدمة إجتماعية بنها

- معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر بالشرقية

- العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

- المتوسط لخدمة اجتماعية الإسكندرية طالبات

- خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

- معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات

كليات ومعاهد خدمة اجتماعية بالمرحلة الثالثة 2023 للشعبة الأدبية

- المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

- المتوسط للخدمة الإجتماعية بالإسكندرية طالبات

- المتوسط للخدمة الإجتماعية بأسوان

- المتوسط للخدمة الإجتماعية بكفر الشيخ

- عالي خدمة إجتماعية أسوان فرع قنا

- العالي خدمة اجتماعية سوهاج

- العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

- معهد عالي خدمة اجتماعية الإسكندرية بمصروفات

- معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

- معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات

- العالي خدمة اجتماعية أسوان

- معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات

- العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر