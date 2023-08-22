تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة علمي علوم

يشتمل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 على عدد من الكليات والمعاهد المتاحة علمي علوم، وبها أماكن شاغرة في مختلف الجامعات منها بورسعيد والعريش ودمياط وعين شمس وحلوان وأسوان ومطروح وكفر الشيخ والزقازيق، وفق ما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023

من المقرر أن ينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023، عقب انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، من ناحية، ومن ناحية أخرى انتهاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من عقد امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، وإعلان نتيجة الطلاب.

تنوعت وتعددت الكليات والمعاهد المتاحة علمي علوم في تنسيق المرحلة الثالثة فمنها كلية تربية نوعية موسيقية بورسعيد وكلية تربية رياضية بنين العريش والمعهد الفني التجاري بدمياط وكلية تربية رياضية بنات العريش والمعهد الفني التجاري بالزقازيق والمعهد المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم في الجيزة، فضلاً عن كلية تربية نوعية فنية مطروح.

قائمة الكليات والمعاهد المتاحة علمي علوم

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات

معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات

تربية (طفولة) سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

آداب سوهاج

حقوق انتساب موجه حلوان

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد سياحي مصر الجديدة

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا

العالي خدمة اجتماعية أسوان

العالي خدمة اجتماعية سوهاج

العالي خدمة اجتماعية بنها

يمكن لطلاب الثانوية العامة، الاطلاع على قائمة الكليات والمعاهد المتاحة علمي علوم من موقع التنسيق الإلكتروني.