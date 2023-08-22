تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة علمي رياضة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، موضحة الكليات والمعاهد المتاحة علمي رياضة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، مؤكدة أنه يمكن الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني، بكتابة رقم الجلوس والرقم السري، وتشتمل الكليات الشاغرة للطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة على عدد من الجامعات الحكومية.

جاءت بيانات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، متضمنة استنفاد 14972 طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية، وهنا أكدت وزارة التعليم العالي، أن هؤلاء الطلاب متاح لهم تسجيل رغباتهم بداية من اليوم على موقع التنسيق الإلكتروني.

الكليات والمعاهد المتاحة علمي رياضة

يمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، الاطلاع على الكليات والمعاهد المتاحة علمي رياضة، من موقع التنسيق الإلكتروني، ومنها التالي:

الفني التجاري بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجاري بالزقازيق

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية سوهاج

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

الجزيره العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

الفني التجاري بدمنهورالعالي للسياحة والفنادق

إرشاد سياحي بأبي قير

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعب (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

الفني التجاري ببنها

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات

أكاديمية أخباراليوم تكنولوجيا وصحافة

6 أكتوبرالعالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

تربية نوعية موسيقية سوهاج

معهد عالي خدمة اجتماعية القاهرة بمصروفات

تربية رياضية بنات بورسعيد

تربية الوادي الجديد رياضة

سياحة وفنادق مدينة السادات

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية فنية حلوان بالزمالك

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه طنطا