مؤشرات تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2023.. اعرف الحد الأدنى للعام الماضي

يترقب طلاب الثانوية العامة ممن حصلوا على درجات منخفضة، ظهور تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لمعرفة الكليات المتاحة أمامهم للمفاضلة بينها والالتحاق بإحداها.

تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

وكانت وزارة التعليم العالي أوضحت تنسيق العديد من الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة وفقا لتنسيق العام الماضي كالتالي:

- حقوق انتساب موجه أسيوط: 245 درجة.

- آداب انتساب موجه حلوان 245 درجة.

- حقوق انتساب موجه حلوان: 244 درجة.

- آداب انتساب موجه الفيوم: 244 درجة.

- حقوق انتساب موجه أسوان: 244 درجة.

- آداب انتساب موجه بنات عين شمس: 244 درجة.

- آداب انتساب موجه دمياط: 244 درجة

- آداب انتساب موجه بور سعيد: 244 درجة

- حقوق انتساب موجه بنها: 244 درجة.

- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية: 244 درجة.

- حقوق انتساب موجه طنطا: 244 درجة.

كليات المرحلة الثالثة وفق تنسيق العام الماضي

- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم: 243 درجة.

- حقوق انتساب موجه المنصورة: 243 درجة.

- آداب انتساب موجه بني سويف: 243 درجة.

- آداب انتساب موجه أسوان: 243 درجة.

- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس: 243 درجة.

- آداب انتساب موجه العريش: 242 درجة

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة: 242 درجة.

- معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات رياضة: 242 درجة.

- تربية طفولة سوهاج: 242 درجة.

- تربية بني سويف رياضة: 242 درجة.

- تربية نوعية بنها: 242 درجة.

- تربية السويس رياضة: 241 درجة

- تربية نوعية عين شمس: 241 درجة

- تربية تعليم ابتدائي دمياط: 240 درجة

- فني تمريض عين شمس: 240 درجة

- المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر: 240 درجة.

- اقتصاد منزلي حلوان: 240 درجة

- خدمة اجتماعية حلوان: 239 درجة.

- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 238 درجة.

- تربية فنية المنيا 238 درجة.

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 237 درجة.

- الفني لترميم الآثار بالأقصر 236 درجة.

- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 234 درجة.

- تربية نوعية مطروح 234 درجة.

- تربية نوعية سوهاج 234 درجة.

- العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس 234 درجة.

- فني تمريض أورام القاهرة 233 درجة.

- العالي للغات بمصر الجديدة 230 درجة.

- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 227 درجة.

- سكرتارية بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 227 درجة.

- الفني للفنادق المطرية 226 درجة.

- الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة 224 درجة.