أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة «زي القمر» اليوم

طرح الفنان أحمد بتشان، أغنيته الجديدة «زي القمر»، اليوم الثلاثاء، من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

وتأتي الأغنية بعد طرح «بتشان» أغنية «معايا طول الليل»، على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس وماستر وسام عبدالمنعم، وإشراف ياسر خليل.

أغنية أحمد بتشان في قائمة الترند

ودخلت أغنية «أنا جيت» لـ «بتشان» قائمة التريند بموقع يوتيوب، بجانب حصولها على إشادة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت إلى مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، توزيع موسيقى إيهاب فاروق.

وطرح أحمد بتشان أغنية «هقول واسمع»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسني، ودخلت ضمن قائمة الـ100 أغنية الأكثر استماعًا.

يذكر أن آخر ألبومات أحمد بتشان كان «بعد غيابه»، وحقق نجاحًا كبيرًا، وتم تصوير أكثر من كليب منه مثل «بعد غيابه»، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، و«بيني وبينك» من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، و«لازم أفهم» وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.