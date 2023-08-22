لحظة هطول أمطار غزيرة على الكعبة أثناء صلاة المغرب (فيديو)

تساقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وعلى الحرم المكي الشريف أثناء صلاة المغرب، وقالت إمارة مكة المكرمة، إنه جرى رفع درجة التنبيه إلى «إنذار أحمر» من المركز الوطني للأرصاد في السعودية، عن أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، حتى الساعة 11 مساءً تشمل محافظات «الجموم - العاصمة المقدسة - الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات».

تأثر العاصمة السعودية بالأمطار نتيجة السحب الركامية الرعدية

أكد المركز الوطني للأرصاد تأثر العاصمة المقدسة والمناطق المجاورة لها لهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة من السحب الركامية الرعدية تصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية.

وتوقع بيان المركز الوطني لهيئة الأرصاد الجوية في السعودية، تساقط أمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة، على عدة مناطق، تشمل فرسان، جازان، الدرب، بيش، البرك، القحمة، العرين، بيشة، طريب.