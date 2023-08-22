لحظة هطول أمطار غزيرة على الكعبة أثناء صلاة المغرب (فيديو)
كتب:
محمد علي حسن
08:12 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
أمطار الحرم المكي.. أرشيفية
تساقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وعلى الحرم المكي الشريف أثناء صلاة المغرب، وقالت إمارة مكة المكرمة، إنه جرى رفع درجة التنبيه إلى «إنذار أحمر» من المركز الوطني للأرصاد في السعودية، عن أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، حتى الساعة 11 مساءً تشمل محافظات «الجموم - العاصمة المقدسة - الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات».
فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ #مكه_الان #الحرم_المكي pic.twitter.com/BcNEajK15c— صحيفة المدينة (@Almadinanews) August 22, 2023
تأثر العاصمة السعودية بالأمطار نتيجة السحب الركامية الرعدية
أكد المركز الوطني للأرصاد تأثر العاصمة المقدسة والمناطق المجاورة لها لهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة من السحب الركامية الرعدية تصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية.
وتوقع بيان المركز الوطني لهيئة الأرصاد الجوية في السعودية، تساقط أمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة، على عدة مناطق، تشمل فرسان، جازان، الدرب، بيش، البرك، القحمة، العرين، بيشة، طريب.