عاجل.. أول قرار من اللجنة الثلاثية في الزمالك بعد توليها المهمة

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء حسن موسى، أول قراراتها بعد تولي المهمة، بإعادة كمال الخولي نائب المدير التنفيذي السابق، ليتولى المنصب الذي سبق وجرى استبعاده منه في الفترة الماضية.

كمال الخولي يبدأ مهام عمله بنادي الزمالك

وتواجد كمال الخولي داخل نادي الزمالك اليوم، بصحبة حسن موسى المدير التنفيذي للنادي، وشارك معه في جميع الإجراءات الخاصة بالتسليم والتسلم الخاص.

وتسلمت اللجنة الثلاثية نادي الزمالك، اليوم، بعد استقالة مجلس الإدارة بأكمله.

لجنة ثلاثية تدير نادي الزمالك

وقررت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تكليف مدير تنفيذي وآخر مالي وثالث للنشاط الرياضي، في ضوء الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك، وعودتهم إلى مناصبهم السابقة.