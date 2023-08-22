عاجل.. رحيل 5 لاعبين عن الزمالك ورسالة من «زيزو» للجماهير

أخبار الزمالك، خدمة إخبارية يستعرضها «الوطن سبورت» على مدار اليوم، لمعرفة كل ما يدور داخل القلعة البيضاء، وأبرزها موقف أحمد فتوح من التجديد، وقرار أحمد سيد زيزو بشأن الرحيل، وحسم أوسوريو للراحلين عن الفريق مع بداية الموسم الجديد.

أخبار الزمالك.. زيزو يحسم موقفه من الرحيل

حسم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء التي تتردد عن اقتراب رحيله، لخوض تجربة جديدة مع الشباب السعودي، موجها الشكر في بيان رسمي لجماهير الأبيض على مساندتهم له الفترة الأخيرة.

وأكد اللاعب أن كل ما تردد عن رغبته في الرحيل عن نادي الزمالك، ما هو إلا اجتهادات من «السوشيال ميديا»، وأن رغبته كانت وستظل دائما في مصلحة نادي الزمالك وجماهيره، مشددا على أنه إذا كانت رغبة جماهير نادي الزمالك وإدارته في انتقاله لأي ناد للاستفادة المادية أو أيا كان السبب، سيكون أول داعم لهذا القرار.

أوسوريو يرحب مجددا برحيل عبد الله جمعة

وأخطر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة الكرة بالنادي، بأنه لا يمانع في رحيل عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، سواء على سبيل البيع أو الإعارة.

وكان المدير الفنى قد وافق على رحيل كلا من: حمدي علاء، إعارة لنادي سموحة، ومحمود شبانة، بيع لنادي سموحة، وأيضا الشاب محمد خضري «إعارة»، بجانب أحمد محمود، إعارة لنادي سيراميكا كليوباترا.

أوسوريو يستقر على وديات خلال معسكر الإعداد

واستقر الجهاز الفني للزمالك، على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر الأبيض، المقرر إقامته في القاهرة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل بمدينة السادس من أكتوبر.

وقرر الكولومبي تأجيل سفره إلى بلاده اليوم، لحين وضوح الرؤية فيما يتعلق بموقف إدارة النادي بعد استقالة مجلس الإدارة بالكامل.

شروط تعجيزية لـ«فتوح» قبل التجديد

جدد أحمد فتوح، لاعب الزمالك، ترحيبه بتجديد تعاقده مع النادي، ونقل هذا الأمر لمسؤولي القلعة البيضاء، إلا أنه طلب قبل التجديد منحه كافة مستحقاته المالية المتأخرة، التي تبلغ 7 ملايين ونصف المليون جنيه، وجاهز للتوقيع بعدها لمدة 3 سنوات.

وطلب «فتوح» الحصول على منحة توقيع 30 مليون جنيه، وترضيته من الناحية المادية مثلما حدث مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض، بعد تمديد التعاقد معه وتعديل القيمة المالية.

يذكر أن الخلاف الحالي بين الزمالك وأحمد فتوح، يأتي بسبب المستحقات المتأخرة التي طلبها اللاعب، خاصة أن مسؤولي النادي يروا أنه لم يستكمل نسبة المشاركة، لكنه يرى عكس ذلك، مشيرا إلى أن ابتعاده عند المشاركة في العديد من المباريات كان بسبب الإصابات، وقدم تقارير تفيد بذلك.

ويرغب أحمد فتوح في الاستمرار داخل الزمالك، خاصة أنه رفض العديد من العروض المغرية التي وصلته، وآخرها من الحزم السعودي.