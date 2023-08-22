عاجل.. الكشف عن قائمة الراحلين عن الزمالك.. مفاجأة في الأسماء

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أخطر عبد الواحد السيد، مدير الكرة، باللاعبين الذين لا يرغب في تواجدهم مع الفريق الموسم المقبل.

إبراهيم فايق يكشف قائمة الراحلين عن الزمالك

وأضاف إبراهيم فايق، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه «جمهور التالتة» عبر شاشة: «أوسوريو، لا يرغب في تواجد محمود شبانة، حيث سيتم بيعه إلى نادي سموحة، وحمدي علاء، ستتم إعارته إلى نادي سموحة».

وأضاف مُقدم برنامج «جمهور التالة»: «سيتم إعارة محمد خضري، وأحمد محمود، في الميركاتو الصيفي الجاري»، مُضيفًا: «الحارس الشاب محمد نديم ستتم إعارته، إذا تم حل أزمة القيد والتعاقد مع حارس مرمى».

وأتم: «إذا تم رفع إيقاف القيد عن الزمالك، هناك رغبة من أوسوريو، في رحيل الثنائي سامسون أكينولا وعبدالله جمعة».