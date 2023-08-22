عاجل.. مفاجآت في مفاوضات «زيزو» مع إدارة الزمالك قبل الإستقالة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس مفاوضات أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، مع إدارة النادي الأبيض قبل رحيلها بساعات.

وتابع: «أحمد سيد زيزو ووالده اجتمعا مع الإدارة قبل رحيلها وعرضا عليهم إمكانية الرحيل عن الزمالك».

10 ملايين مستحقات متأخرة لزيزو في الزمالك

وأضاف: «أحمد سيد زيزو يحق له الحصول من نادى الزمالك على 10 ملايين جنيه مستحقات متأخرة وعرض التنازل عن جزء منهم مقابل الموافقة على الرحيل».

واختتم المصدر تصريحاته: «اللاعب كان قد حصل على وعد من إدارة الزمالك السابقة بصرف 5 ملايين جنيه الأسبوع الحالي، وصرف 5 ملايين أخرى بداية الشهر المقبل، ولكن كل الاتفاقات تعطلت بعد استقالة مجلس الإدارة».

الجدير بالذكر أن مصدر خاص مقرب من زيزو، كشف في وقت سابق في تصريحات خاصة للوطن سبورت، أن اللاعب والده سيتوجهان لوزير الشباب والرياضة من أجل عرض أمر احترافه عليه حال تلقي اللاعب عرضا رسميا من الشباب السعودي.